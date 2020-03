Dans deux nouvelles vidéos, Apple présente son nouveau iPad Pro 2020, disponible en 11″ et 12,9″, avec un prix de départ à 899 €. Sans oublier qu’un nouveau Magic Keyboard est aussi de la partie.

Apple semble bien partie pour vouloir changer nos habitudes. En effet, la firme de manque de baptiser la seconde vidéo ainsi “Your next computer is not a computer”. En clair, votre prochain ordinateur ne sera pas un ordinateur. L’iPad Pro 2020 couplé au nouveau Magic Keyboard serait en mesure de proposer une expérience similaire au MacBook. S’il y a du vrai pour la majorité des utilisateurs, il reste, selon nous, encore quelques progrès à faire, au moins pour les professionnels. Un test s’imposera. Dans le cas du nouveau Magic Keyboard, les prix se situent entre 339 € (pour le 11″) et 399 € (pour le 12,9″). Ce clavier dispose d’un rétroéclairage, d’un trackpad et d’un port USB-C logé dans la charnière. Ce port permettra de charger l’iPad Pro, mais en aucun utile pour le transfert de données.

Apple met également en évidence le scanner LiDAR grâce auquel l’expérience en réalité augmentée serait nettement amélioré. Là aussi, il faudra tester la tablette pour mieux appréhender cette nouveauté.

Découvrez la nouvelle tablette pommée dans les deux vidéos ci-dessous :