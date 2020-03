Excellente nouvelle pour tous les développeurs: GitHub Mobile est enfin disponible sur l’App Store pour iPhone et iPad. Cette application après plusieurs mois de tests et de versions bêta.

GitHub pour iPhone et iPad ne fournit pas un environnement de développement complet, mais se concentre sur différents aspects tels que l’organisation des tâches, le partage de commentaires, l’envoi de réponses aux utilisateurs et bien plus encore.

Comme l’expliqué l’éditeur, cette application offre toutes les fonctions de la plateforme non strictement liées à l’environnement de développement, à partir de la gestion des discussions sur un projet ou de la révision de quelques lignes de code. Avec GitHub Mobile, vous pouvez donc rester en contact avec l’équipe de développement, résoudre un problème en ayant le code à portée de main, entre autres.

Voici quelques fonctionnalités de l’application :

Lire, réagir et répondre aux problèmes et aux requêtes

Examiner et fusionner les requêtes

Organisez les problèmes avec les étiquettes, les cessionnaires, les projets, etc.

Parcourez vos fichiers et votre code

GitHub est disponible gratuitement sur l’App Store.