Pour que le confinement semble moins long, le studio Snowman a décidé de proposer gratuitement ses jeux Alto’s Adventure et Alto’s Odyssey.

Alto’s Adventure vous catapultera dans des environnements de jeu typiquement hivernaux. Sur les montagnes enneigées, vous commencerez à faire face à des descentes rapides avec un snowboarder. Le joueur doit essayer de rester en vie aussi longtemps que possible. Le long des sentiers, vous trouverez de nombreux obstacles et pièges, mais vous devrez être réactif et prêt à les éviter.

Le jeu est disponible gratuitement sur l’App Store.

Alto’s Odyssey est très similaire à son prédécesseur, mais au lieu de la neige, vous trouverez beaucoup de sable. Le jeu se déroule dans un désert majestueux, vaste et inexploré. Le joueur devra rejoindre Alto et ses amis pour un voyage sans fin, faire du sandboard et découvrir de nombreux secrets. Vous devrez voyager sur des dunes balayées par le vent, traverser des canyons passionnants et explorer des villes de temples longtemps cachées. La dynamique du jeu est facile à apprendre, mais à l’avenir, les choses deviendront plus difficiles. Le cœur de la série Alto est toujours le système de jeu à touche unique. Il sera très important de maîtriser les éléments. En plus de l’éclairage dynamique et des événements atmosphériques tels que les tempêtes de sable et les étoiles filantes, le désert abrite de puissants tourbillons de vent et d’eau qui coule rapidement.

