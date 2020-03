La prochaine Magic Mouse pourrait intégrer une technologie lui permettant de changer de forme en fonction des besoins des utilisateurs.

Ceux qui travaillent avec le Mac plusieurs heures par jour connaissent la nécessité d’avoir une souris adaptée à leur main, afin d’éviter la fatigue ou les problèmes de poignet. De plus, dans certains cas, il peut être utile d’avoir des souris de tailles et de conceptions différentes pour différentes activités.

Dans un nouveau brevet publié ces derniers jours, Apple propose l’idée d’avoir une seule souris capable de s’adapter aux besoins de l’utilisateur. Cette souris a notamment un boîtier contenant des éléments articulés, avec une surface externe dans la partie supérieure destinée à positionner la paume de l’utilisateur. Un actionneur contenu à l’intérieur de la souris se connecte à l’élément articulé, poussant et tirant la souris dans différentes positions.

La courbure de cette Magic Mouse et sa hauteur peuvent être ajustées pour répondre aux préférences de l’utilisateur. Dans la pratique, cette technologie pourrait rendre la souris plus mince, par exemple pour un transport plus facile. D’autres fonctions vous permettent de régler la souris en hauteur, en largeur et également la forme, au moins pour la partie supérieure.

Les systèmes d’actionnement peuvent prendre de nombreuses formes, notamment des mécanismes à ciseaux, des moteurs rotatifs avec des accessoires extensibles, des actionneurs multisegments pour un contrôle de plus grande taille et même des actionneurs à base d’aimants.