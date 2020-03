Le fournisseur chinois BOE a conclu un accord avec le fabricant d’écrans tactiles General Interface Solutions. Ensemble, ils visent à devenir les fournisseurs d’écrans du futur iPhone 12 de 5,4 pouces.

Comme indiqué par DigiTimes, Apple devrait sortir quatre iPhone 12 différents avec écrans OLED, dont un modèle de 5,4 pouces, deux modèles de 6,1 pouces et un modèle de 6,7 pouces. Les écrans et panneaux tactiles associés de l’iPhone 5,4 pouces pourraient donc être fournis par BOE en collaboration avec General Interface Solutions.

Sans bouton d’accueil et avec des bords plus minces, cet iPhone pourrait avoir une encombrement plus petit, même par rapport à l’iPhone 8 de 4,7 pouces.