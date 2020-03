Apple a mis à jour la page dédiée aux conseils techniques, à la formation et au support du personnel informatique dans le domaine de l’éducation. L’objectif est de les aider à configurer leur Mac et iPad à une période où les cours à distance sont une nécessité. Il y a aussi de nouvelles suggestions pour les enseignants et les élèves.

Comme l’a rapporté AppleInsider, en raison de l’épidémie du coronavirus, Apple a décidé d’étendre ses conseils et ressources connexes pour les enseignants et le personnel informatique dans l’environnement scolaire, afin de faciliter le travail à domicile. En plus des détails spécifiques sur la configuration des appareils Apple qui doivent être gérés par l’école, l’entreprise propose différents outils pour travailler à domicile et rester connecté.

Le document d’Apple commence par identifier quel Mac ou iPad peut être ramené à la maison, il recommande donc d’utiliser le système de gestion des appareils mobiles (MDM).

MDM permet aux enseignants de configurer ces appareils avec un contenu spécifique qui sera utilisé pendant l’apprentissage à distance. Il vous permet également d’appliquer certains paramètres et restrictions. Les appareils doivent être autorisés à se connecter aux systèmes scolaires via une connexion Wi-Fi domestique ou publique. Apple propose donc un certain nombre de solutions pour la gestion et le filtrage du contenu et pour empêcher les étudiants d’accéder par inadvertance à du matériel inapproprié.

Apple suggère également que les restrictions peuvent aider dans les cas où l’école dispose de peu d’appareils disponibles, par exemple via la gestion de groupe.

Si les appareils d’un établissement d’enseignement ne sont pas déjà configurés pour l’apprentissage à distance, il est probable que cela mettra à rude épreuve l’informatique car il est nécessaire de préparer un grand nombre de Mac et iPad. Les recommandations d’Apple incluent des moyens d’accélérer le processus en utilisant l’enregistrement automatique des appareils.

Outre les paramètres et le service Apple School Manager, qui distribue des applications et du contenu aux appareils enregistrés, Apple recommande également des solutions tierces telles que Jamf, Mosyle et Meraki.

Pour les étudiants, en plus des applications de productivité d’Apple que tous les utilisateurs de Mac et iOS connaissent, la société recommande des titres plus spécifiques ainsi que des options tierces. Outre les différents Pages, Numbers et Keynote, Apple recommande également Google G Suite pour l’éducation, Microsoft Office 365 et des outils de conférence tels que Cisco WebEx et Zoom Cloud Meetings.

Pour aider les étudiants à poursuivre leurs études, les recommandations de l’entreprise incluent des détails sur la façon d’utiliser l’outil Schoolwork. Il s’agit d’un système créé par Apple elle-même qui permet aux enseignants de voir les progrès de l’élève, de collaborer avec eux et d’adapter un programme d’études pour répondre à leurs besoins.

Apple recommande également de rester en contact via la vidéo et la messagerie. Dans ce cas, il limite ses conseils à l’utilisation des services Apple tels que les messages de groupe et FaceTime, mais offre toujours des détails sur la façon dont une école peut gérer en toute sécurité les coordonnées des enseignants et des élèves.

Enfin, Apple recommande que le personnel de l’école rejoigne Apple Teacher, un programme de développement professionnel. Il existe aussi un forum mondial hebdomadaire appelé #AppleEDUchat sur Twitter.

Aucun de ces services n’est nouveau, mais la société a voulu mettre à jour sa page de support pour mieux comprendre comment les exploiter surtout pendant cette période.