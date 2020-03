Après divers indices liés à un iPhone 9 Plus sur le point de sortir dans les prochaines semaines, des traces d’un iPhone 12 Pro avec capteur ToF intégré dans la caméra capable de générer des modèles 3D d’objets ont été trouvées sur iOS 14.

La découverte de 9to5Mac comprend des détails sur les nouveaux iPhone avec le nom de code “d5x”. Selon toute probabilité, il se réfère précisément à l’iPhone 12, étant donné que la gamme iPhone 11 a été identifiée avec le nom “d4x” . Parmi les nouveaux iPhone, seuls deux modèles sont répertoriés avec des références à un capteur de temps de vol (ToF) intégré.

Ces indices confirment qu’au moins deux des nouveaux iPhone 12 comprendront des appareils photo avec capteur 3D ToF. Ce dernier prendra place aux côté d’un objectif grand angle, un objectif ultra-large et un téléobjectif. Grâce au capteur ToF, il sera possible de profiter pleinement des nouvelles fonctions liées à la réalité augmentée. Par exemple, il sera possible de créer des modèles 3D d’objets environnants. Tout pourrait être géré par la nouvelle application AR d’Apple dont le code d’iOS 14 contient des indices.

Le capteur de temps de vol comprendra un projecteur infrarouge, similaire à la caméra TrueDepth avant. Cette technologie permet à l’iPhone de capturer divers points de l’environnement afin de générer des modèles 3D basés sur ces informations.

Sauf surprise, ce sera l’une des principales nouveautés des iPhone 12 Pro et Pro Max.