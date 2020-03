Les récentes rumeurs étaient donc dans le vrai, les nouveaux iPad Pro 2020 sont désormais référencés sur le site chinois d’Apple. Plus précisément, les références apparaissent dans le manuel utilisateur d’iPadOS 13.

Désormais, il ne fait plus aucun doute qu’Apple est sur le point d’annoncer une nouvelle gamme d’iPad Pro. De nouvelles références font état d’un iPad Pro 11″ et 12,9″, Wi-Fi et Wi-Fi + cellulaire, donc quatre au total. Les références en question portent les numéros de modèles “A2229” (déjà vu hier) et “A2228” (connu depuis juillet dernier). Depuis, Apple les a supprimé.

Bien que ces informations n’apportent pas davantage de détails sur les caractéristiques, le prix ou la date de lancement, cela prouve bien que de nouveaux iPad Pro sont en chemin.

Rappelons que d’après les rumeurs, ces nouvelles tablettes pourraient embarquer un module photo à triple objectif, comme les iPhone 11 Pro et Pro Max.

Nous verrons si cela sera confirmé dès lors qu’Apple fera une annonce officielle. Avec le Covid-19, tout est encore en suspend, nous saurions donner une date précise.