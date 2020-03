De nouvelles mesures de confinement ont été annoncées hier soir par le Président de la République, pour endiguer la pandémie du Covid-19. À ce sujet, le gouvernement a pris une mesure d’urgence pour alerter tous les français. Pour ce faire, vous avez certainement reçu un SMS de GOUV.FR sur votre smartphone.

Dans ce message, le gouvernement tient à sensibiliser chacun de nous avec ce message :

« Alerte COVID-19

Le Président de la République a annoncé des règles strictes que vous devez impérativement respecter pour lutter contre la propagation du virus et sauver des vies. Les sorties sont autorisées avec attestation et uniquement pour votre travail, si vous ne pouvez pas télétravailler, votre santé ou vos courses essentielles. Toutes les informations sur www.gouvernement.fr »

Notez que vous devez, à compter de ce midi, être muni de l’attestation de sortie mise en place par le gouvernement. Cette attestation est valable pour une journée et pour un seul motif. Si vous faites plusieurs sorties dans la même journée, vous devrez avoir tout autant d’attestation en cochant à chaque fois le motif de votre sortie. Cette attestation peut être téléchargée à cette adresse. Nous la mettons également en libre téléchargement ici sur nos serveurs, car le site https://www.interieur.gouv.fr est saturé par moment. Si vous n’avez pas d’imprimante, vous devez impérativement recopier l’intégralité de l’attestation sur une feuille blanche.

Sans cette attestation en main, vous risquez d’écoper d’une amende de 38 € aujourd’hui, et de 135 € dès demain.

Voici les motifs possibles de sortie annoncés par le gouvernement :

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail (sur justificatif permanent) ou déplacements professionnels ne pouvant être différés ;

Déplacements pour effectuer des achats de première nécessité dans des établissements autorisés (liste sur gouvernement.fr) ;

Déplacements pour motif de santé ;

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants ;

Déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie.

Le confinement en place aujourd’hui est valable pour les 15 prochains jours. Le gouvernement peut toutefois le renouveler si nécessaire. L’objectif est bien entendu de réduire le plus possible les regroupements en famille ou entre amis, pour contrer la propagation du coronavirus.

Prenez soin de vous et de vos proches et, surtout, restez chez vous si vous en avez la possibilité. Limitez vos déplacements le plus possible.