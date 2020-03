Fortune a publié le classement des 100 produits des temps modernes avec le meilleur design. Il n’est pas surprenant qu’Apple soit présent avec plusieurs produits.

En première place, nous trouvons le premier iPhone d’Apple. Fortune a cité l’innovation imparable de la société dans la conception matérielle et logicielle comme la raison de ce succès, affirmant que c’était “un appareil qui a changé notre façon de vivre”. En deuxième position, nous trouvons toujours Apple, avec le Macintosh qui a aidé à définir ce qui allait devenir l’ordinateur personnel.

L’iPod a pris la dixième place. Sorti en 2001, il a changé la façon dont nous écoutons la musique depuis de nombreuses années. Il a été le produit avec lequel Apple s’est fait connaître du grand public. Actuellement, seul l’iPod Touch reste en production.

À la quatorzième place, nous trouvons le MacBook Pro, qui « a libéré les professionnels de la création des ordinateurs des postes de travail ». Le MacBook Pro a été présenté en février 2006 comme le premier Mac portable professionnel, remplaçant le PowerPC G4 et inaugurant l’ère Intel.

L’App Store d’Apple est également mentionné dans ce classement, au 22e rang. Depuis 2008, l’App Store offre aux propriétaires d’iPhone, iPad, iPod Touch et Apple Watch la possibilité de personnaliser leurs appareils avec des applications. Depuis sa création, plus de deux millions d’applications ont été mises à la disposition des utilisateurs en téléchargement, les clients Apple ayant effectué plus de 100 milliards de téléchargements.

En vingt-sixième position, nous trouvons iOS, le système d’exploitation mobile d’Apple, que Fortune définit comme “simple à utiliser, mais suffisamment puissant pour fonctionner sérieusement”.

Évidemment, l’Apple Watch annoncée en 2014 ne pouvait pas manquer. Elle occupe la 46e position. Fortune la présente avec ce slogan : “la puissance d’un iPhone dans des dimensions pas beaucoup plus grandes qu’un timbre”. L’Apple Watch a été un produit bien accueilli sur le marché. Elle a également contribué au développement du marché des montres connectées.

Le dernier des produits Apple dans le classement est Apple Pay. Il occupe la 64e position du classement. Fortune a félicité Apple Pay pour sa sécurité et sa facilité d’utilisation. Le programme a été lancé en 2013 aux États-Unis et a depuis été adopté dans plus de 50 pays.

Retrouvez le classement complet des 100 produits élaborés par Fortune à cette adresse.