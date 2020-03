Dans la large sélection de titres dédiés au monde Marvel, le nouveau titre MARVEL Duel est sur le point de prendre place sur l’App Store. Celui-ci mélangera le monde fantastique des super-héros Marvel avec la mécanique toujours appréciée du jeu de cartes stratégique. MARVEL Duel arrive pour nos appareils iOS.

Le nouveau titre développé par NetEase vous permettra de créer vos decks imparables, composés à la fois des super-héros les plus connus et des méchants les plus redoutables du monde Marvel. Les personnages auront plus de 150 ans, pour un large choix de solutions en phase de construction de deck qui ravira tous les amoureux des titres les plus stratégiques. Il y aura également un secteur graphique très épais, pour soutenir le titre avec des graphismes 3D de haute qualité capables d’accompagner vos défis.

Created solely for besting the Hulk, this Armor packs quite a punch!

Wield the power of Hulkbuster!#MARVELDuel pic.twitter.com/XqvcK7S33f — MARVEL Duel (@marvelduel) March 13, 2020

La formule ne semble pas incontestable mais l’équipe a promis un gameplay original et avec plusieurs idées ludiques intéressantes. Les utilisateurs des Philippines et de Thaïlande profiteront de l’occasion pour tester le titre en avant-première du 19 au 26 mars. En revanche, il faut encore attendre pour une sortie en France car l’équipe n’a pas encore annoncé de date de sortie officielle. D’ici là, vous pouvez toujours jeter un œil sur le site officiel pour suivre toutes les mises à jour de ce titre.