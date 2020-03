La pandémie du coronavirus affecte également les marchés financiers, l’action Apple chutant de plus de 12% à l’ouverture de Wall Street aujourd’hui.

Après les diverses annonces de la société, y compris l’annonce de la fermeture de tous les Apple Store hors de Chine jusqu’au 27 mars, l’action s’est effondrée.

La fermeture des boutiques entraînera une baisse du nombre de clients, mais les achats seront également influencés par l’incertitude économique et la baisse des revenus de nombreuses personnes dans le monde. En Chine, par exemple, les ventes d’iPhone ont chuté de 60% rien qu’en février par rapport à la même période il y a un an.

Cependant, la chute du marché boursier est principalement attribuable à des préoccupations macroéconomiques plus larges, plutôt qu’à quelque chose de spécifique à Apple. Le marché est incroyablement instable car de nombreux investisseurs craignent que les effets du coronavirus ne déclenchent une période de récession mondiale, avec des événements annulés et de nombreux chômeurs. On ne sait pas encore combien de temps cela durera. Si la situation s’améliore dans quelques mois, les conséquences négatives peuvent être contenues.

Sur ce point, les analystes de JP Morgan estiment que le coronavirus aura des impacts économiques sur Apple en 2020, mais aucun impact réel à partir de 2021. La situation devrait donc se stabiliser complètement d’ici la fin de l’année, du moins pour Apple. À court terme, l’analyste Chatterjee s’attend à ce que 32 millions d’iPhone soient vendus au cours du trimestre de mars, contre 39,5 millions il y a un an. Le trimestre de juin devrait diminuer de façon similaire avec 32,5 millions d’iPhones vendus, contre 40,7 millions au trimestre 2019.

Sur un an, la baisse devrait être un peu plus contenue : 190 millions d’iPhone vendus au cours de l’exercice, contre 203 millions l’année précédente. Pour les analystes, l’impact ne se fera qu’à court terme, même au niveau des fonds propres.