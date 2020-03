Le nombre de jeux dédiés aux zombies sur l’App Store a toujours été très nourri, en voici un autre nommé Don Zombie.

Don Zombie est le nouveau titre de No Six Five qui vous transportera dans un monde infesté de morts-vivants. Vous incarnez Don, un ancien colonel déterminé à éliminer tous les morts-vivants qui lui feront face et pour ce faire, il utilisera un véritable arsenal qui ne laissera pas les zombies affamés s’échapper.

Don Zombie est un jeu de tir structuré par de courts niveaux mais intenses dans lesquels vous devrez vous frayer un chemin avec plus de 25 armes, explosifs, pièges et véhicules différents pour détruire les hordes de zombies. Les armes à votre disposition peuvent être améliorées pour augmenter le volume de tir. Plus de 100 niveaux sont disponibles dans cette nouvelle aventure. Un mode Arène vous permettra également de tester vos compétences d’endurance avec des hordes de zombies.

Le titre nécessite iOS 10 ou une version ultérieure et est compatible avec l’iPhone, l’iPad et l’iPod touch. Il est téléchargeable gratuitement mais comporte plusieurs achats intégrés pour accéder aux différentes améliorations.

Télécharger Don Zombie gratuitement sur l’App Store.