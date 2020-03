Apple a resserré les contrôles sur l’App Store pour supprimer et ne pas autoriser la publication d’apps sur le coronavirus non développées par le gouvernement ou les agences de santé. De plus, les divertissements et les jeux qui exploitent la crise sanitaire actuelle ne seront en aucun cas acceptés.

Apple n’approuvera pas les applications de divertissement et de jeu liées au COVID-19, mais uniquement les applications publiées par des organismes de santé et des agences gouvernementales. En outre, la société supprimera les frais annuels des organismes officiels qui proposent des applications gratuites et informatives dédiées au coronavirus.

Voici comment Apple explique ces changements :

« L’App Store doit toujours être un endroit sûr et fiable pour les utilisateurs qui souhaitent télécharger des applications. Plus que jamais, cet engagement revêt une importance particulière alors que le monde combat la pandémie du COVID-19. Les communautés du monde entier dépendent des applications comme sources d’actualités crédibles : aider les utilisateurs à comprendre les dernières actualités en matière de santé, savoir où obtenir de l’aide si nécessaire ou prodiguer des soins à leurs proches.

Pour répondre à ces attentes, nous vérifions les applications de manière encore plus critique pour nous assurer que les sources de données sont fiables et que les développeurs présentant ces applications proviennent d’entités reconnues telles que des organisations gouvernementales, des ONG axées sur la santé, des entreprises profondément reconnues, établissements de santé et établissements médicaux ou éducatifs. Seuls les développeurs de l’une de ces entités reconnues peuvent soumettre une application liée au COVID-19. Les applications et jeux de divertissement qui utilisent le COVID-19 en tant que thème ne seront pas autorisées. »

Et sur les publications :

« Nous comprenons la nécessité de mettre ces applications utiles entre les mains des clients dès que possible. Nous invitons les développeurs qui répondent à ces critères à sélectionner “Time-Sensitive Event” dans le formulaire de demande rapide pour garantir un examen prioritaire, car l’examen de l’App Store peut prendre plus de temps.

Si vous développez une application pour le compte d’un client, veuillez conseiller au client de rejoindre votre équipe de développement de compte développeur Apple. Si votre client n’a pas encore de compte de développeur Apple, il peut s’inscrire au programme pour développeurs Apple. Les organisations à but non lucratif, les établissements d’enseignement accrédités et les agences gouvernementales qui ont l’intention de distribuer uniquement des applications gratuites sur l’App Store peuvent demander à renoncer aux frais d’adhésion annuels, s’ils sont basés dans un pays approprié. »

De cette façon, l’App Store devrait éviter les applications et les jeux inutiles (sinon dangereux) liés au coronavirus.