Face à l’épidémie du coronavirus, Apple vient d’annoncer que la WWDC 2020 aura bel et bien lieu, mais seulement en ligne. Les développeurs n’auront donc pas à se déplacer à Cupertino pour assister à la conférence.

Bien que l’on ne sache pas où en sera la propagation du coronavirus en juin prochain, Apple préfère prendre ses précautions.

Durant cette WWDC 2020, Apple dévoilera les premières bêtas de ses systèmes. On s’attend également à des nouvelles au sujet des Mac ARM. Difficile de savoir si ces produits seront tous présents le jour J.

Pour l’hypothétique keynote de fin mars, Apple n’a rien communiqué et, cela plutôt mal parti. De plus, Santa Clara a ordonné aux géants de la tech d’annuler tous leurs évènements respectifs. De fait, Apple devrait annoncer par communiqué de presse l’iPad Pro 2020, l’iPhone SE 2 et peut-être l’AirTag.