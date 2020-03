Pixelmator, excellent logiciel d’image pour Mac et iOS, est sur le point de publier une série de mises à jour importantes pour Pixelmator Pro, Pixelmator Photo et Pixelmator pour iOS.

La société a anticipé certaines des nouvelles fonctionnalités qui arriveront bientôt, notamment un nouveau sélecteur de couleurs sur Mac, la prise en charge de Split View sur iPad et un nouveau navigateur de documents basé sur les fichiers pour iPhone et iPad. L’éditeur a également souligné que pour ceux qui souhaitent essayer toutes les nouvelles fonctionnalités immédiatement, les tests bêta pour les dernières versions sont ouverts.

Pour Pixelmator Pro 1.6 sur Mac, la nouvelle fonctionnalité principale est le nouveau sélecteur de couleurs :

« Cette année, notre objectif pour Pixelmator Pro est de rendre l’application encore plus intuitive et agréable à utiliser. Une chose que nous voulons améliorer depuis un certain temps maintenant est le sélecteur de couleurs, nous avons donc décidé de créer le nôtre ! »

Pixelmator Photo bénéficiera de la prise en charge de Split View pour une expérience iPad encore meilleure :

« Pixelmator Photo, notre application de retouche photo super puissante et avancée pour iPad, est également sur le point de recevoir une mise à jour importante. L’une des principales caractéristiques sera la prise en charge de Split View afin que vous puissiez faire fonctionner Pixelmator Photo côte à côte avec n’importe quelle autre application. »

Enfin, Pixelmator pour iOS bénéficiera d’un nouvel outil de recherche de documents basé sur les fichiers Apple :

« Après une “courte pause” d’environ deux ans et demi, Pixelmator pour iOS est sur le point de recevoir une mise à jour importante. Le plus grand ajout est le nouveau navigateur de documents basé sur les fichiers, ainsi que les nouveaux préréglages de taille d’image et le navigateur de photos. »

En ce qui concerne les autres changements, Pixelmator a révélé qu’il y avait encore d’autres fonctionnalités importantes à annoncer, mais si vous ne voulez plus attendre, vous pouvez rejoindre le test bêta.

« Il y a d’autres nouvelles fonctionnalités importantes à venir, mais pour l’instant, nous garderons ces détails cachés. À moins, bien sûr, que vous ne vouliez essayer les versions bêta et nous aider à nous assurer que la mise à jour est aussi raffinée que possible. Nous avons ouvert quelques centaines de candidatures et vous pouvez participer en utilisant le lien ci-dessous.

Si vous ne pouvez pas participer, vous pouvez également essayer de nous envoyer un e-mail à beta@pixelmator.com et nous essaierons de vous aider. »