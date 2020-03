Après The Morning Show, Apple arrête également le tournage de la série “Foundation” en Irlande suite à l’épidémie du coronavirus.

Selon Deadline, le tournage de la série “Foundation” a été suspendu hier. À l’heure actuelle, toute la production de la série se trouve en Irlande, où la plupart des scènes seront tournées. La décision a été prise par Apple également suite aux directives du Premier ministre irlandais. Ce dernier a mis en place une série de mesures pour éviter les rassemblements de plus de 100 personnes dans des environnements intérieurs. À l’extérieur, pas plus de 500 personnes sont autorisées au même endroit en même temps. Le tournage reprendra dès que la situation redeviendra à la normale.

Foundation est la série la plus connue de livres de science-fiction réalisés par Asimov. Cela comprend des romans tels que Foundation, Foundation and Empire et Second Foundation, entre autres.

La série raconte l’histoire de l’exportation de la psycho-histoire et du mathématicien Hari Seldon, un homme capable de prédire l’avenir. Seldon crée un groupe appelé la Foundation pour préserver la connaissance collective de l’humanité avant la chute imminente de l’empire galactique. Les romans s’étalent sur plusieurs années, avec la montée et la chute de plusieurs empires. Il ne sera donc pas facile de les adapter à une série tv. Harris jouera Hari Seldon, le génie mathématique, tandis que Pace jouera Brother Day, l’empereur de la Galaxie.

La première saison comprendra 10 épisodes et devrait arriver sur Apple TV+ entre fin 2020 et début 2021.