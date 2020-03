Selon une analyse récente, les organismes chargés de l’application des lois peuvent être en mesure d’accéder aux données iPhone verrouillées plus souvent que vous ne le pensez.

Le débat sur le cryptage des appareils mobiles dure depuis plusieurs années, d’une part avec la police qui demande un accès plus facile aux données des suspects, et d’autre part les fabricants de smartphones qui souhaitent protéger la vie privée de leurs utilisateurs.

Une récente étude de Motherboard montre cependant que la situation est très différente de ce que l’ordre lui-même veut peut-être nous faire croire. Il est vrai que de nombreux organismes chargés de l’application des lois ne peuvent pas accéder aux données des iPhones verrouillés, mais pas toujours en raison du cryptage. Dans de nombreux cas, les petits services de police n’ont pas les ressources technologiques ou financières nécessaires pour déverrouiller un appareil, tandis que dans d’autres cas, les dommages physiques causés à un iPhone empêchent tout type d’extraction de données.

Au lieu de cela, d’autres réalités aux États-Unis, en particulier les organismes d’application de la loi au niveau fédéral, sont en mesure d’extraire avec succès des données même à partir des iPhone les plus récents à l’aide des outils médico-légaux numériques créés par Grayshift et Cellebrite. En pratique, il ne s’agit pas de backdoors, mais de ressources économiques. Les autorités qui peuvent se permettre un budget élevé parviennent à débloquer de nombreux autres iPhone, y compris les plus récents.

Sur les 516 cas analysés par Motherboard, les forces de l’ordre ont pu extraire diverses données sur 295 iPhone. Dans certains cas, les enquêteurs ont pu extraire des SMS, l’historique des appels, les données de navigation, les cookies et les données de localisation à partir des smartphones. En utilisant des techniques d’extraction avancées qui prennent plus de temps et ne sont pas toujours efficaces, la police peut même être en mesure d’accéder à des messages cryptés sur des plateformes telles que Signal ou Wickr.

Et bien sûr, il existe d’autres données sur un iPhone auxquelles la police peut accéder sans accès physique à l’appareil. Par exemple, Apple fournit des données de sauvegarde iCloud chaque fois que possible.

Ensuite, il existe des fonctionnalités Apple telles que le mode restreint USB qui ont rendu plus difficile pour les forces de l’ordre ou les entreprises médico-légales l’accès aux données, une situation qui pourrait devenir plus complexe à l’avenir. Bien sûr, Apple se refuse toujours à appliquer une porte dérobée sur ses iPhone.