Selon les sources de DigiTimes, les expéditions d’AirPods pourraient augmenter de 50% en 2020 sur une base annuelle.

Apple rapporte les revenus de ses écouteurs sans fil dans la catégorie “Wearables, Home and Accessories” dans ses résultats fiscaux trimestriels. Il n’y a donc pas de données précises sur ce produit, seulement des estimations. Selon ce nouveau rapport, en 2020, Apple devrait expédier plus de 90 millions d’unités, soit une croissance de 50% par rapport à 2019.

Quel que soit le nombre exact, il est clair que ces écouteurs sont très populaires, malgré certains problèmes d’approvisionnement qui ont affecté les nouveaux AirPods Pro depuis leurs débuts en octobre dernier. En fait, malgré le prix plus élevé que les AirPods normaux, l’annulation active du bruit, une meilleure qualité sonore et une résistance à l’eau et à la sueur, ont incité de nombreux utilisateurs à acheter ce nouveau modèle.

La semaine dernière, nous avons également annoncé qu’une nouvelle version d’entrée de gamme d’AirPods Pro, actuellement appelée AirPods Pro Lite, entrerait en production au deuxième trimestre 2020. Aucun autre détail n’a été partagé à ce sujet, mais nous pouvons supposer que le design et la même qualité sonore seront identiques que les Pro actuels, mais sans annulation active du bruit.

