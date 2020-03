Le fondateur de Foxconn, principal partenaire d’Apple pour l’assemblage des iPhone, a déclaré que la production actuelle de toutes les usines en Chine a dépassé les attentes après l’interruption liée au coronavirus.

Terry Gou Tai-ming a déclaré aux journalistes que le retour à la normale de toutes les usines Foxconn en Chine « a dépassé nos attentes et notre imagination ». Les usines au Vietnam ont également repris leurs activités normales.

En février, la quasi-totalité de la production des usines Foxconn avait cessé en raison du coronavirus. La situation s’est maintenant considérablement améliorée et les usines reprennent leurs activités. C’est évidemment une excellente nouvelle également pour Apple, qui peut désormais mieux organiser la production de futurs appareils. Cela inclut l’iPhone 9 (attendu fin mars) et les iPhone 12. Foxconn a cependant exprimé des inquiétudes quant à certains fournisseurs de composants qui travaillent au Japon et en Corée du Sud, où l’épidémie est toujours en cours.

La nouvelle intervient quelques heures après la déclaration de la commission chinoise de la santé, qui a confirmé le fait que le pic de l’épidémie avait été surmonté.