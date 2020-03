Les iPhone 12 pourraient intégrer un système laser VCSEL sur la caméra arrière pour des mesures de profondeur. Des applications de réalité augmentée avancées devraient également de la partie.

Selon Fast Company, le capteur laser de profondeur 3D de l’iPhone 12 sera produit par Lumentum. Il s’agit d’une société basée à San Jose. Actuellement, Apple s’appuie déjà sur cette société pour la fourniture de lasers dans le système TrueDepth de la caméra frontale.

Contrairement au TrueDepth, le prochain système devrait calculer la profondeur avec la technologie du temps de vol (ToF).

Le système TrueDepth, introduit sur l’iPhone X en 2017, déduit la profondeur en utilisant un émetteur infrarouge VCSEL et un récepteur particulier. Il s’accompagne d’un module RVB couleur traditionnel pour mesurer les écarts dans la lumière structurée projetée sur le visage d’un utilisateur. Le nouveau système prévu pour 2020 générera à la place une carte de profondeur 3D en calculant le temps nécessaire aux impulsions de lumière laser pour rebondir sur une cible.

Par rapport au TrueDepth, les systèmes ToF sont généralement considérés comme plus précis et utiles sur de longues distances. Cette dernière considération est importante pour un système conçu pour mesurer le monde environnant. On peut en déduire qu’Apple offrira de nouvelles fonctionnalités en réalité augmentée.

Fast Company estime qu’un système 3D sur la caméra arrière permettra des effets photo plus efficaces. Cela s’avèrera particulièrement utile pour les modes Portrait et Éclairage de portrait. Les applications AR pourraient également bénéficier d’un tableau de profondeur extrêmement précis.

Quant aux différents modèles prévus pour l’automne prochain, “au moins un” intégrera ce système 3D. Peut-être que ce sera seulement l’iPhone 12 Pro Max…