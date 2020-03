Apple fait partie des 40 entreprises qui se sont opposées aux récentes règles introduites aux États-Unis pour les citoyens LGBTQ.

Les 40 sociétés ont signé une lettre ouverte publiée par la Human Rights Campaign et adressée au Sénat de l’Alabama. Ce dernier a récemment approuvé la loi sur la protection et la protection des enfants vulnérables. Ce règlement interdit aux médecins de prescrire des hormones ou des médicaments qui bloquent la puberté (triptoréline) aux mineurs.

La triptoréline, comme les hormones, est souvent utilisée en cas de variance de genre pour suspendre l’arrivée de la puberté et donner aux garçons et aux filles plus de temps pour enquêter et comprendre leur identité de genre.

Apple et d’autres sociétés sont contre cette politique :

« Les lois qui affectent l’accès aux soins médicaux pour les personnes transgenres, les droits parentaux, les services sociaux et familiaux, les sports étudiants ou l’accès aux installations publiques, identifient sans équivoque un traitement différent et désavantageux pour les groupes déjà marginalisés. Avec ces règles, nous plaçons l’autorité du gouvernement de l’État derrière la discrimination et la promotion des mauvais traitements de la population LBGTQ. »

Les entreprises affirment également que ces normes ne reflètent pas leurs valeurs d’inclusion, d’équité et d’égalité de traitement. La législation serait également préjudiciable aux entreprises car « des pratiques moins inclusives entraînent une baisse de la productivité des employés et du service client ».

« Ces projets de loi nuiraient aux membres de notre équipe et à leurs familles, les privant d’opportunités et les faisant se sentir importuns et menacés dans leur propre communauté. Il peut être extrêmement difficile pour nous d’embaucher les candidats les plus qualifiés dans les États qui appliquent ces lois, et ces mesures peuvent entraîner des charges substantielles pour les familles de nos employés qui résident déjà dans ces États. »

Les entreprises demandent aux législateurs « d’abandonner ou de s’opposer aux efforts visant à mettre en œuvre ce type de législation discriminatoire et à garantir l’équité pour tous les Américains ». En plus d’Apple, Airbnb, Amazon, American Airlines, Google, IKEA, Uber, AT&T et bien d’autres font partie des signataires.