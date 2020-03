Deux nouveaux rapports confirment que l’iPhone 11 est parmi les smartphones les plus vendus en Chine. Même les ventes d’iPad ont augmenté. Bien sûr, cela est dû au coronavirus et à l’obligation pour de nombreuses personnes de rester chez eux.

Les nouvelles données publiées par Counterpoint nous indiquent que, au quatrième trimestre 2019, la part des iPhone en Chine est passée à 14%. Il s’agit du plus haut niveau depuis 2018. Parmi les smartphones les plus populaires, il y a l’iPhone 11, qui a impressionné les utilisateurs chinois à la fois pour les fonctions et pour le bas prix. Apple a également mis en place une série de politiques pour faciliter l’achat de l’appareil en plusieurs fois. Au cours des trois derniers mois de l’année, les iPhone 11/Pro/Max ont surpassé les iPhone XR/XS/XS Max de 36% en Chine.

Le smartphone Apple le plus vendu dans le pays était l’iPhone 11, suivi de l’iPhone 11 Pro Max et de l’iPhone 11 Pro. Parmi les utilisateurs qui ont choisi l’iPhone 11, il existe de nombreux anciens propriétaires d’iPhone 7 et d’iPhone 8.

Le coronavirus a également un impact positif sur les ventes d’iPad. Les stocks de tablettes Apple en Chine sont très bas, car de nombreux parents ont acheté de nouveaux iPads pour leurs enfants afin de suivre les cours à distance organisés après la fermeture des écoles. Même les utilisateurs plus âgés ont acheté des iPad pour passer le temps, étant donné les nombreuses heures qu’ils doivent passer à la maison. Les modèles les moins chers sont ceux préférés par les utilisateurs chinois.

De manière générale, la demande d’iPad a augmenté de 20% en Chine depuis janvier. Nous verrons si Apple sera en mesure de répondre à cette forte demande, étant donné que certaines usines de production d’iPad n’ont pas repris leur pleine activité.