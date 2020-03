Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, a critiqué les récentes mises à jour iOS lors d’une interview à la conférence Satellite 2020 qui a eu lieu hier à Washington.

Au cours de l’interview, Musk a été invité à commenter ses récentes déclarations sur le déclin de la qualité de la technologie en raison des compétences médiocres des initiés. Elon Musk a expliqué que, selon lui, la technologie ne s’améliore plus d’année en année comme par le passé. Par exemple précis, les dernières mises à jour iOS qui ont ruiné le système de messagerie :

« Ce à quoi je faisais référence, c’est que la technologie ne s’améliore pas automatiquement. Les gens ont l’habitude d’avoir un meilleur téléphone chaque année. Je suis un utilisateur d’iPhone, mais je pense que certaines mises à jour logicielles récentes n’ont pas été importante et cela alimente ma thèse. Les dernières mises à jour ont cassé le système de messagerie, ce qui est assez fondamental pour moi. »

Musk n’a pas fourni de détails spécifiques, mais il est probable qu’il parle d’iOS 13 et de quelques bugs. Plus précisément, ces derniers concernaient l’app Mail. Le problème le plus courant était celui de l’erreur « Aucun expéditeur ». Chaque message dans la liste Boîte de réception n’affichait pas le nom de l’expéditeur réel, car l’utilisateur affiche un « Aucun expéditeur » générique. D’autres utilisateurs se sont plaints que les comptes de messagerie n’avaient pas reçu de nouveaux emails ou que le badge de comptage des messages non lus sur l’icône de l’application Mail était différent du nombre d’emails non lus. Apple a résolu la plupart des problèmes avec les versions ultérieures d’iOS 13.