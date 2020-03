Apple a décidé de fermer tous ses magasins en Italie le week-end prochain, en plus des mesures déjà en place pour freiner la propagation du coronavirus à l’intérieur des locaux.

L’épidémie du coronavirus dans le monde a contraint Apple à fermer temporairement des magasins dans les endroits les plus risqués. Et quand bien même rien n’empêche Apple de rester ouvert, tous les Apple Stores italiens seront fermés le week-end prochain. La fermeture obligatoire ne concerne que les centres commerciaux. Cependant, étant donné que les citoyens ne peuvent se déplacer que pour le travail ou pour des besoins avérés, rester ouvert est pratiquement inutile et ne fait que mettre les employés en danger.

Pour le reste, Apple a demandé aux employés du monde entier de garder une distance de sécurité avec les clients et de les forcer à rester à au moins un mètre les uns des autres. De plus, l’accès simultané aux différents magasins sera limité. Apple a supprimé la moitié des sièges afin d’empêcher l’afflux d’utilisateurs en magasin.

En Italie, comme dans d’autres parties du monde, toutes les sessions Today at Apple ont également été suspendues et les heures d’ouverture ont été réduites.