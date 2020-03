Rakuten relance aujourd’hui son code promo de 15 € dès 99 € d’achat. Alors si vous cherchez une Apple Watch Series 5 au meilleur prix, c’est le moment. De plus, les offres de remboursement permettent de réduire encore plus le prix de la montre connectée. Dans le cas présent, entre le code promo et l’offre de remboursement, l’Apple Watch vous revient à environ 358 €.

Pour en profiter, il suffit de devenir membre du Club-Rakuten, inscription rapide et gratuite. Vous recevrez dès votre première commande un bon d’achats à utiliser lors de votre prochaine commande sur Rakuten.

Notez que le code RAKUTEN15 est valable seulement jusqu’à ce soir minuit. Précisons également qu’il est valable sur toute la boutique.

› Apple Watch Series 5 (GPS) 40mm – Boitier aluminium gris sidéral avec bracelet sport noir : 377,99 € avec le code RAKUTEN15 au lieu de 449 € + 19,65 € remboursés en superpoints

› Apple Watch Series 5 (GPS) 44mm – Boitier aluminium argent avec bracelet sport : 384,99 € avec le code RAKUTEN15 au lieu de 449 € + 20 € remboursés en superpoints

› Apple Watch Series 5 (GPS) 44mm – Boitier aluminium gris sidéral avec bracelet sport noir : 420,99 € avec le code RAKUTEN15 au lieu de 479 € + 21,80 € remboursés en superpoints