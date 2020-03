Apple pense ajouter un nouvel écran sur le MacBook Pro, profitant de l’espace actuellement occupé par le trackpad.

Le nouveau brevet déposé par Apple prévoit en effet l’intégration d’un écran à l’intérieur du trackpad. Après avoir proposé un petit écran avec la Touch Bar qui a rencontré peu de succès auprès des utilisateurs, Apple semble désormais vouloir étendre cette fonctionnalité et la porter sur toute la surface du trackpad.

Penser à un écran dans une zone que nous utilisons des heures et des heures avec nos mains pour déplacer le curseur semble certainement un peu étrange. Mais pour Apple, il vaut au moins la peine d’approfondir le concept :

« Pour afficher à la fois les touches appuyées sur le clavier et la saisie réelle, un utilisateur peut être contraint de déplacer à plusieurs reprises son champ de vision entre le clavier et le moniteur principal. Ce mouvement continu peut ralentir ou interrompre l’activité de frappe et réduire la productivité des utilisateurs. »

En pratique, pour Apple l’utilisateur n’est pas en mesure de taper sur le clavier sans regarder d’abord les touches puis le moniteur. C’est pourquoi elle pense à un écran dans le trackpad afin de faciliter ce type de contrôle. La saisie automatique des mots et des phrases serait également affichée sur l’écran du trackpad. Ainsi l’utilisateur peut les sélectionner et terminer automatiquement la saisie. Ceux qui écrivent beaucoup sur les ordinateurs savent à quel point cette chose pourrait être inutile.

Dans le brevet, Apple explique également que le texte affiché sur l’écran du trackpad se déplace automatiquement en fonction de la position des mains. L’objectif est de faciliter la lecture à tout moment et d’empêcher les mains d’obscurcir le texte.