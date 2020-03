L’acteur Arturo Castro a signé un accord avec Apple pour rejoindre le casting du drame “Mr. Corman” qui sera lancé sur Apple TV+.

Annoncé en septembre 2019, “Mr. Corman” raconte l’histoire du professeur d’école élémentaire Josh Corman de la vallée de San Fernando. Pour le moment peu, peu de détails ont été révélés sur l’histoire. Arturo Castro sera co-star et jouera le rôle de Victor, colocataire et ami de Josh. L’acteur est connu pour son rôle dans la troisième saison de Narcos, dans le rôle du chef du cartel David Rodriguez. Il a également participé à d’autres séries telles que Broad City et Alternatio.

“Mr. Corman” est écrit, réalisé et produit par Gordon-Levitt. Bruce Eric Kaplan sera le showrunner et le producteur exécutif aux côtés de Ravi Nandan, Nathan Reinhart et Inman Young. Pour le moment, le film n’a pas de date de sortie sur Apple TV+.