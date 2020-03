Les applications Sensor Tower ont collecté des données utilisateur sans consentement à l’aide d’un VPN spécial. Apple a donc prix la décision de les supprimer immédiatement dès maintenant.

Sensor Tower est l’une des plateformes les plus importantes dédiée aux statistiques d’applications mobiles sur l’App Store et Google Play. Il s’agit d’un service largement utilisé par les développeurs et les professionnels pour disposer d’informations détaillées sur l’avancement des applications disponibles dans le monde.

Malheureusement, il vient d’être révéler que Sensor Tower a collecté des données utilisateur via VPN et diverses applications de blocage des publicités sur iOS et Android sans consentement. Ces applications ont suggéré aux utilisateurs d’installer des certificats racine via Safari, en contournant les restrictions d’Apple.

De 2015 à aujourd’hui, Sensor Tower a publié des dizaines d’applications pour iOS et Android. Certains d’entre elles tels que Luna VPN ou AdBlock Focus ont collecté des données utilisateur sans aucune autorisation. Pour ces raisons, Apple a supprimé presque toutes les applications de l’éditeur du store. Mais beaucoup d’entre elles ont été publiées sous le nom d’un autre éditeur.

Randy Nelson, responsable de l’analytique mobile chez Sensor Tower, a expliqué que « la grande majorité de ces applications sont maintenant mortes et certaines n’ont pas été mises à jour depuis un certain temps ». De toute évidence, aucune mention n’est faite que ces applications ont continué à collecter des données pendant de nombreuses années et sans aucun consentement.