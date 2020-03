De nouveaux détails émergent à propos de l’AirTag, la traqueur d’Apple qui permettra aux utilisateurs de suivre et de retrouver des objets. Cet accessoire pourra être utile pour retrouver vos clés, portefeuille, sacs et bien plus encore.

MacRumors a découvert que l’AirTag fonctionnera avec une pile bouton amovible CR2032, tout comme sur le Tile Pro. Pour retirer et remplacer la batterie, il faudra dévisser le couvercle arrière et le faire pivoter dans le sens antihoraire. La nouvelle batterie doit être insérée avec le signe plus vers le haut.

Les piles CR2032 ne sont pas rechargeables, elles doivent donc être remplacées par l’utilisateur une fois qu’elles sont complètement déchargées. Sur le Tile Pro, une pile bouton dure environ 12 mois et nous nous attendons à ce que l’AirTag ait cette même autonomie.

Pour démarrer le processus d’activation d’AirTag, les utilisateurs n’auront qu’à rapprocher l’accessoire de leur iPhone ou iPad, tout comme avec les AirPods. La configuration sera automatique et sera associée au compte Apple sur le smartphone ou la tablette.

Ces informations sont basées sur un prototype de l’AirTag, donc Apple peut modifier certaines choses avant la version finale. Par exemple, il y a quelques semaines, nous parlions de la possibilité que cet AirTag puisse être rechargé via une charge sans fil, mais pour le moment, il semble que ce ne sera pas le cas.

Ce traqueur contiendra beaucoup de technologies de pointe dans un boîtier très petit composé d’une pièce circulaire blanche avec le logo Apple. À l’intérieur, nous trouverons le Bluetooth LE, des puces NFC, un haut-parleur pour faciliter la localisation et une version réduite d’iOS. L’association avec le compte iCloud d’un utilisateur se fera par proximité, tout comme les AirPods. La puce NFC peut être utilisée lorsque l’AirTag est trouvé afin qu’un utilisateur puisse le numériser en le touchant avec son téléphone pour obtenir des informations et aider à contacter le propriétaire. Les utilisateurs recevront une notification lorsque l’objet auquel le tag est attaché dépasse une certaine distance de l’iPhone. Avec l’application Localiser, il sera également possible de visualiser sa position ou d’activer l’émission d’un son acoustique pour identifier facilement l’objet perdu.

Si les utilisateurs ne trouvent pas d’élément, ils peuvent insérer la balise en “mode perdu”. Avec ce mode actif, si un autre utilisateur d’iPhone rencontre l’objet perdu, il pourra voir les coordonnées du propriétaire pour le contacter par téléphone ou SMS. Lorsqu’un étranger tombe sur un objet perdu, le propriétaire en sera alors informé sur son iPhone.