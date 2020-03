Les nouvelles mesures adoptées par Apple incluent la suspension des sessions Today at Apple dans plusieurs magasins aux États-Unis, mais également des congés de maladie illimités pour les employés présentant des symptômes du coronavirus.

Après avoir adopté des solutions similaires en France, en Italie, en Corée du Sud et en Chine, Apple a annulé toutes les prochaines sessions Today at Apple à San Francisco et dans la région de Seattle pour contrer l’avancée du coronavirus.

Les sessions ont été annulées dans cinq des six Apple Store de Washington et dans tous les magasins de la baie de San Francisco. En allant sur les sites Web respectifs des différents magasins, vous ne pouvez pas réserver de nouvelles sessions Today at Apple pour les prochains jours. Parmi les villes des États-Unis, San Francisco et Seattle ont été les plus touchées par le coronavirus. Il y a actuellement 500 cas confirmés aux États-Unis et 22 décès.

De plus, Apple offre un congé de maladie illimité à tous les employés qui présentent les symptômes du virus. Dans la pratique, les employés souffrant de symptômes évocateurs du coronavirus peuvent obtenir un congé sans avoir à fournir un arrêt maladie. Pour le moment, il n’est pas clair si cette politique d’entreprise n’est active qu’aux États-Unis ou dans le reste du monde.

Dans tous les cas, garder les employés hors des bureaux avec ces deux congés et avec la recommandation de travailler à domicile pour ceux qui vont bien devrait éviter les contagions parmi les employés d’Apple.

Pour l’instant, tous les Apple Store américains resteront ouverts.