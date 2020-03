Dans iPadOS 14, des informations ont été trouvées concernant le support de la souris sur l’iPad, qui sera considérablement amélioré, et le clavier intelligent avec trackpad intégré.

Selon ce que 9to5Mac a vu dans le code iOS 14, il semblerait qu’Apple soit prête à lancer une prise en charge du pointeur nettement améliorée dans la prochaine version du système d’exploitation. Si le support de la souris a été rendu disponible dans les paramètres d’accessibilité avec iOS 13 (iPadOS 13), iPadOS 14 devrait alors l’améliorer.

Au niveau logiciel, les nouveautés liées au pointeur rapprocheraient l’expérience iPad de celle du Mac mais le pointeur disparaîtrait quand on ne bouge pas la souris pendant quelques secondes. Ces gestes de style Mac pourraient donc arriver sur iPad.

Dans iOS 14, il y a une référence à deux nouveaux modèles de clavier intelligent en cours de développement. Ces derniers, s’ils sont associés aux améliorations en termes de curseur et de pointeur, nous font comprendre qu’un clavier Apple avec trackpad intégré pourrait sortir. La référence de deux modèles fait penser que ce Smart Keyboard avec trackpad pourrait être compatible avec plusieurs modèles d’iPad. D’un autre côté, cette rumeur circulait déjà sur le web et maintenant on parle aussi de retour haptique.

Pour le moment, les détails sont encore assez minces, mais ces découvertes montrent bien qu’Apple a des projets à ce niveau. Nous verrons si ces nouveautés verront le jour à l’automne prochain, lors de la keynote annuelle.