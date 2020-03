Apple a vendu moins de 500 000 iPhone en Chine en février, un chiffre très négatif principalement lié à l’épidémie de coronavirus.

En février, Apple a vendu 494 000 téléphones en Chine, une baisse de 60% par rapport aux 1,27 million d’iPhone vendus à la même période en 2019. Apple avait précédemment déclaré que les estimations pour le premier trimestre de l’année ne seraient pas atteintes précisément à cause du coronavirus. Mais Apple ne s’attendait à une baisse des ventes aussi importante en Chine.

Cette baisse est principalement due à la fermeture de nombreux Apple Store et aux restrictions imposées par le gouvernement chinois. Ce dernier a interdit les déplacements et les voyages pendant plusieurs semaines. La situation en Chine revient lentement à la normale, également en termes de production. De plus, Apple a rouvert la plupart des magasins Apple à travers le pays.

Reste à voir si la situation va s’arranger à tous les niveaux au cours de ce mois.