Certaines images des nouveaux écouteurs Powerbeats 4 d’Apple, ainsi que des détails sur leurs spécifications, ont fuité un peu en ligne.

Selon WinFuture, les écouteurs auront une autonomie de batterie allant jusqu’à 15 heures, contre 12 heures pour le Powerbeats 3 (2016). De plus, seulement cinq minutes de charge garantissent 60 minutes de lecture.

Concernant les spécifications, les écouteurs utiliseront la nouvelle puce sans fil H1 d’Apple. C’est exactement la même que celle des Powerbeats Pro. Il est donc très probable que la prise en charge de fonctions telles que “Dis Siri” et “Annoncer des messages avec ‌Siri‌” sera également présente. Au niveau des couleurs, les écouteurs seront disponibles en noir, blanc et rouge. En revanche, il n’y a aucune détail sur le prix de vente.

Pour l’heure, Apple n’a pas officialisé ni les Powerbeats 4, ni la date de lancement. Quant à son évènement ce mois-ci, là encore la coronavirus pourrait une cause d’annulation. S’il a lieu, on attend l’annonce de l’iPhone SE 2, des nouveaux écouteurs et peut-être plus.