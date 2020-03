Apple a créé une nouvelle expérience interactive dans les Apple Store pour inviter les utilisateurs à en savoir plus sur les fonctionnalités qui rendent l’iPhone si spécial.

Les écrans des différents iPhone positionnés sur le mur expliquent pourquoi les nouveaux clients devraient passer à l’iPhone. Et les astuces ne manquent pas même pour les plus expérimentés.

Chacun des vingt iPhone positionné sur le mur noir met en évidence l’un des avantages de posséder un smartphone Apple. Les boucles vidéo animées sont synchronisées entre elles et invitent les utilisateurs à en découvrir plus en déverrouillant l’appareil.

À la base du mur, il y a un code QR qui dirige les clients vers la page ” iPhone can do whaaaat? “ qui comprend de nombreuses suggestions plus ou moins connues.

Vue dans son intégralité, cette expérience interactive offre une quantité impressionnante d’informations réparties sur plusieurs iPhone. C’est également un moyen amusant d’encourager les clients à découvrir de près les derniers appareils. Notez qu’Apple a réussi à cacher tous les câbles de charge et les fentes de montage, à tel point que ces iPhone semblent presque flotter dans l’air.

Pour le moment, ce mur a été installé dans quelques Apple Store aux États-Unis. En revanche, il n’est pas exclu qu’il arrivera également en France.