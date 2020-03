Nintendo a publié la mise à jour tant attendue de Mario Kart Tour pour iOS, avec prise en charge du multijoueur en ligne et en temps réel.

Le multijoueur sur Mario Kart Tour propose trois façons différentes de jouer:

Avec des amis ou d’autres personnes à proximité : choisissez vos propres règles et faites la course avec des amis ou d’autres personnes à proximité; les règles ne changent pas.

choisissez vos propres règles et faites la course avec des amis ou d’autres personnes à proximité; les règles ne changent pas. Courses standard : faites la course contre des joueurs du monde entier pour augmenter votre grade avec des règles qui changent quotidiennement ; deux ensembles de règles changent quotidiennement.

faites la course contre des joueurs du monde entier pour augmenter votre grade avec des règles qui changent quotidiennement ; deux ensembles de règles changent quotidiennement. Courses Gold : disponibles exclusivement pour les abonnés MKT Gold Pass, rivalisez avec les meilleurs des meilleurs pour le meilleure grade ; quatre ensembles de règles changent quotidiennement.

La fonction visuelle a été ajoutée, ce qui vous permet de modifier librement l’angle pendant une course pendant que vous êtes en pilote automatiquement.

« Affrontez des joueurs du monde entier pour augmenter votre grade selon des règles qui changent quotidiennement dans les courses standard et les courses d’or. Lorsque vous faites la course avec des amis ou d’autres personnes à proximité, les Rooms vous permettent de choisir la vitesse, le numéro de l’emplacement de l’objet, etc. »

Mario Kart Tour est disponible gratuitement sur l’App Store.