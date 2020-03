Le code d’iOS 14 révèle qu’Apple travaille sur au moins deux nouvelles fonctions axées sur la santé qui élargiront peut-être les capacités de l’Apple Watch Series 6.

Comme découvert par 9To5Mac, iOS 14 contient des indices qui laissent peu de doute qu’Apple planche au moins sur ces innovations. La première concerne la possibilité pour la montre connectée de mesurer le taux d’oxygène dans le sang.

Des niveaux d’oxygène dans le sang entre 95% et 100% sont considérés comme normaux, tandis que des niveaux inférieurs à 80% peuvent entraîner une altération des fonctions cardiaques et cérébrales. Le risque de crise cardiaque, par exemple, est beaucoup plus élevé après une saturation continue et faible en oxygène dans le sang

L’Apple Watch Series 6 pourrait être en mesure de détecter le niveau d’oxygène dans le sang et d’en informer l’utilisateur. Exactement comme elle le fait aujourd’hui avec les notifications de fréquence cardiaque. Évidemment, sur iOS 14, il y a des références à cette fonction, mais il n’y a pas de détails sur le matériel nécessaire pour détecter le taux d’oxygène dans le sang. Il est en effet probable que cette fonction puisse également être activée via un logiciel sur les Apple Watch Series 4 et Apple Watch Series 5, qui ont déjà des fonctions ECG.

Quant à la fonction ECG, Apple s’efforcerait de supprimer un défaut dans la gestion actuelle de l’électrocardiogramme sur les Watch Series 4 et Series 5. Ces deux modèles génèrent actuellement des résultats ECG non concluants si la fréquence cardiaque est trop élevée (entre 100 et 120 battements par minute). Une future mise à jour, à la fois logicielle et matérielle, supprimera cette limitation avec une mise à jour de l’app ECG.

Apple développe également des fonctionnalités intégrées de surveillance du sommeil pour une future application Sleep.

Pour information, iOS 14 n’est pas encore disponible, pas même pour les développeurs enregistrés. Toutefois, 9to5Mac a pu accéder à quelques parties du code du prochain firmware. La première bêta de ce dernier n’est pas attendue avant la WWDC 2020 normalement prévu en juin. Encore faut-il que la conférence des développeurs Apple soit maintenue. Tout dépendra de l’épidémie du coronavirus.