De nouvelles données publiées par The Trichordist suggèrent qu’Apple Music paie les artistes beaucoup mieux que les autres services de musique en streaming.

Apple Music est le service qui paie le plus pour chaque flux unique et représente près de 25% de tous les revenus du marché du streaming, avec seulement 6% des notes totales. Spotify génère les revenus totaux les plus élevés, avec 44% du total et 22% des notes. Pour réduire les revenus moyens, nous pensons à YouTube Content ID, qui ne représente que 6% des revenus avec plus de la moitié de tous les flux (55%).

Donné en main, Apple est l’entreprise qui rémunère le mieux les artistes. En général, le paiement pour chaque flux sur Music est de 0,00675 $, beaucoup plus élevé que 0,00348 $ de Spotify. En pratique, Spotify paie entre 3 300 $ et 3 500 $ pour chaque million de vues, tandis qu’Apple paie environ 6 750 $.