“Truth Be Told”, la série Apple TV+ avec Octavia Spencer et Aaron Paul, a été renouvelée pour une deuxième saison.

Le série devait initialement être limitée. Mais en même temps, elle a été conçue pour devenir une série multi-saison, chacun se concentrant sur une nouvelle histoire avec de nouveaux personnages.

Octavia Spencer sera également dans la deuxième saison en tant que podcast Poppy Parnell, mais le scénario principal couvrira une nouvelle histoire. La première saison suit Parnell alors qu’elle travaille à rouvrir une affaire de meurtre qui l’a rendue célèbre à l’échelle nationale et la confronte à l’homme, Warren Cave, joué par Aaron Paul, qui a peut-être aidé par erreur à le mettre derrière les barreaux.

« Les performances d’Octavia et l’histoire de Nichelle ont impressionné le public », a déclaré Matt Cherniss, responsable du développement vidéo d’Apple Worldwide. « Nous sommes fiers de cette série et de l’incroyable équipe derrière elle et nous attendons avec impatience une deuxième saison ».

Apple a sorti la première saison de “Truth Be Told” le 19 décembre et tous les épisodes sont déjà disponibles en streaming sur le service TV+.