Un développeur de Call of Duty: Mobile vient de révéler que le mode zombie, l’un des plus populaires de la série, sera supprimé indéfiniment.

Malheureusement, il semble que cette décision ait été prise car l’implémentation mobile de ce mode ne semble pas à la hauteur de celle présente sur d’autres plateformes. En un mot, le mode zombie sur mobile n’offre pas aux joueurs une expérience de jeu satisfaisante. Il sera donc supprimé à partir du 25 mars. De plus, la nouvelle carte Nacht Der Untoten ne sera pas publiée à l’échelle mondiale pour la même raison.

Cependant, le mode zombie et la carte pourraient à nouveau être publiés à l’avenir, lorsque les développeurs seront sûrs de pouvoir publier quelque chose de satisfaisant pour les joueurs. Le problème est qu’il faudra certainement un certain temps pour que cela se produise. En effet, les développeurs ont confirmé qu’ils se concentrent maintenant sur le développement des modes multijoueur et Battle royale.

Call of Duty: Mobile est disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store.