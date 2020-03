Le constructeur chinois Oppo a enfin dévoilé en avant-première une première image de sa nouvelle smartwatch, Oppo Watch. C’est nous ou elle nous rappelle quelque chose ? Eh bien, il est clair qu’il y a certaines similitudes avec l’Apple Watch.

Si Apple domine le marché des appareils portables, la firme chinoise semble bien vouloir tenter sa chance pour grappiller une part du marché à Cupertino.

Les spécifications complètes de la nouvelle Oppo Watch ne sont pas encore connues. La présentation officielle n’aura lieu que dans quelques jours. Pour l’heure, nous savons qu’elle embarque un écran de 1,91 pouces (48,5 mm) avec une densité de 326 pixels par pouce. À titre de comparaison, le plus grand modèle de l’Apple Watch Series 5 a un écran de 1,73 pouces (44 mm) avec une densité de 326 pixels par pouce.

Les premières images teasers d’Oppo Watch montrent que ses concepteurs se sont clairement inspirés de l’Apple Watch. En revanche, elle diffère exclusivement en l’absence de la couronne rotative sur le côté droit, remplacée par un simple bouton.

