Alors que du retard de production est supposé, l’iPhone 9 blanc se dévoile dans une nouvelle photo. Difficile de savoir si elle est authentique, mais l’appareil colle parfaitement à ce qui a été dit dans les rumeurs.

Cet iPhone 9 devrait arborer un design à mi-chemin entre l’iPhone 8 et l’iPhone 11. Il hériterait également de l’écran de 4,7″ de l’iPhone 8, avec une résolution de 1334 × 750 pixels et densité de pixels de 326 ppp, la même que l’iPhone 11 de 6,1″.

Parmi les autres changements, le logo serait déplacé du haut vers le milieu. En revanche, il ne serait toujours question que d’un seul capteur photo au dos, de l’absence de 3D Touch.

Au niveau des caractéristiques, les rumeurs évoquent : le processeur A13, 3 Go de RAM, et deux stockages de 64 Go et 128 Go. Pour les coloris, l’iPhone 9 pourrait être proposé en blanc, noir, vert et rouge.

D’après les analystes, le prix de base de ce modèle serait de 399 $, environ 489 € en France.