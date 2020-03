Halfbrick revient sur l’App Store avec Battle Racing Stars, un nouveau jeu de course en ligne ou entre amis. C’est le même studio derrière des titres très plus populaires comme Jetpack Joyride, Fruit Ninja et Dan the Man.

Parmi les protagonistes de ce nouveau titre, il y a Barry (Jetpack Joyride), Mary (Fruit Ninja), Dan (Dan The Man) et bien d’autres.

Le titre propose de nombreux modes de jeu en ligne qui peuvent être joués contre des adversaires en ligne inconnus mais aussi des amis : Course rapide et amicale, Apocalypse OVNI, Flappy Bomb, Auto-Boost et Portal Mania. Ces modes vous offriront de nombreuses heures de plaisir, avec la possibilité bien sûr de débloquer de nombreux nouveaux personnages du panorama Halfbrick.

Le jeu est disponible pour iPhone, iPad et iPod Touch et nécessite iOS 8 ou une version ultérieure. Il peut être téléchargé gratuitement mais il est bourré d’une grande série d’achats intégrés. Compte tenu de sa forme freemium, nous vous suggérons cependant de donner un peu de chance à ce jeu. surtout que la qualité est encore une fois au rendez-vous.

Battle Racing Stars – GRATUIT