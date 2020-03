Déjà qu’Apple est conflit avec Corellium, voilà que le projet Sandcastle risque d’envenimer davantage la situation. En effet, Apple poursuit Corellium pour sa virtualisation d’iOS, chose qui déplait clairement à Cupertino.

Le projet Sandcastle, c’est quoi ?

C’est un moyen qui permet de faire tourner Android 10 directement sur l’iPhone. Pour l’heure, le projet Sandcastle n’est compatible qu’avec les iPhone 7, 7 Plus et iPod touch 7. Concrètement, cela peut s’avérer utile pour certains utilisateurs qui veulent pouvoir faire ce qu’ils veulent avec leur propre smartphone, quelqu’il soit. Nombreux sont en effet pour que l’on puisse mettre le firmware qu’on veut sur l’appareil de son choix. Seulement, ce n’est pas aussi simple, et surtout impossible du point de vue des fabricants. D’autant plus, Apple n’autorisera jamais une telle chose de manière officielle, histoire de ne pas plomber ses propres ventes d’iPhone. Par exemple, certains utilisateurs aiment tel smartphone Android mais aimerait le faire tourner sous iOS, et inversement. Cela reste encore dans le domaine du rêve pour qu’Apple franchisse ce pas. Raison pour laquelle le projet Sandcastle est né.

Si l’idée est très intéressante en soi, d’un point de vu technique, il faut savoir que le portage reste encore très limité. Plusieurs fonctions Android ne sont pas compatibles avec l’iPhone, comme le contrôle de la caméra. Il n’est pas non plus possible d’installer des applications depuis le Play Store. Idem pour le Bluetooth et les connexions aux réseaux mobiles qui ne peuvent être utilisés. Cela limite quelque peu les possibilités…pour le moment.

Corellium prévoit néanmoins de travailler davantage pour corriger ces bugs, en plus de prendre en charge plus de modèles d’iPhone l’avenir. Le projet Sandcastle est actuellement dans sa première version, d’où la présence de bugs. On peut toutefois noter l’installation par défaut de l’application de messagerie chiffrée Signal.

Le projet Sandcastle peut exister grâce à la faille bootrom Checkm8, la même utile au jailbreak Checkra1n compatible de l’iPhone 4s à l’iPhone X.

Si vous êtes intéressé par ce projet, il suffit de vous rendre sur ProjectSandcastle.org.