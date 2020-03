Checkra1n est actuellement l’outil le plus utilisé pour jailbreaker l’iPhone et a été le premier à être compatible avec iOS 13. Aujourd’hui, un nouvel exploit est noté, puisque c’est le seul capable de jailbreaker l’iPhone avec un smartphone Android.

L’outil Checkra1n pour le jailbreak est toujours en version bêta, mais malgré tout, il supporte déjà différents modèles d’iPhone et d’iPad. Il est possible de jailbreaker iOS 12.3 et versions ultérieures. Il est basé sur le bootrom d’exploitation Checkm8, déjà utilisé dans les outils de jailbreak précédents, mais offre quelques améliorations.

L’inconvénient de Checkra1n est qu’il s’agit d’un jailbreak tethered. Cela signifie que chaque fois que vous redémarrez votre appareil iOS, vous devrez réexécuter Checkra1n pour jailbreak. Désormais, l’outil fonctionne également sur Android, afin de simplifier la procédure même en déplacement.

L’outil de jailbreak sur Mac et Windows est relativement simple à utiliser, contrairement à son utilisation sur un appareil Android. Il nécessite en effet une procédure assez longue mais pas extrêmement compliquée. De toute évidence, les autorisations root sont nécessaires pour utiliser cet outil sur Android. Mais la question est : cette procédure vaut-elle vraiment la peine ? Pas sûr.

