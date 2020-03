Selon certaines sources citées par DigiTimes, l’iPhone 9 (ou iPhone SE 2) serait entré dans la phase finale de vérification de la production dans une usine d’assemblage à Zhengzhou, en Chine.

Cela signifie que la production de masse pourrait commencer sous peu, Apple étant prête à présenter cet iPhone bon marché d’ici fin mars. L’iPhone SE 2 aura un écran LCD de 4,7 pouces, un design similaire à celui de l’iPhone 8, un bouton Home avec Touch ID intégré, une puce A13 et 3 Go de RAM. Le prix du modèle 64 Go devrait être de 399 $ (489 € en France).

Les problèmes de production résultant du coronavirus semblent donc résolus. En revanche, le doute subsiste encore quant à l’organisation d’une Keynote ce mois-ci. Il est plus probable que cet iPhone SE 2, peut-être avec le nouvel iPad Pro, soit présenté via un communiqué de presse.