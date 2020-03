L’épidémie croissante du coronavirus qui affecte aussi l’Italie a poussé Apple à limiter tous les déplacements de ses employés en Italie. En attendant, l’Apple Store Oriocenter est également fermé suite à une recommandation du gouvernement.

Tout comme cela s’est déjà produit avec la Chine, Apple fait savoir qu’à partir d’aujourd’hui, elle limitera les déplacements des employés et des managers en Italie et en Corée du Sud précisément à cause du coronavirus.

Dans une note envoyée à tous les employés, Apple a annoncé qu’elle avait activé un nouvel ensemble de restrictions pour les voyages en Italie et en Corée du Sud. Les employés ne sont autorisés à voyager dans ces endroits que “pour des raisons d’importance économique”. Toutes les demandes doivent être approuvées par un vice-président d’Apple.

Apple encourage également les employés à organiser des réunions virtuelles dans la mesure du possible :

« Il existe de nombreuses façons de continuer à gérer nos réunions et activités par le biais d’appels et d’appels vidéo. Si vous avez prévu un voyage d’affaires, nous vous suggérons de collaborer avec vos responsables pour envisager de le reporter ou de l’annuler, surtout s’ils visaient des réunions d’affaires pouvant être gérées par le biais de réunions virtuelles. »

En outre, Apple ajoute qu’à l’heure actuelle, la priorité absolue est de respecter “tous les protocoles de nettoyage” concernant les magasins, les bureaux et les navettes pour les employés. Des colonnes avec un désinfectant pour les mains ont été placées devant tous les magasins Apple.

Enfin, l’entreprise affirme que « tout employé malade, ou toute personne souffrant de fièvre ou de toux sévère, devrait prendre un congé de maladie jusqu’à ce qu’il soit complètement rétabli ».

En ce qui concerne l’Italie, Apple rapporte qu’elle a fermé le magasin Oriocenter dans la province de Bergame précisément en raison de la large propagation du coronavirus dans la région. Pour le moment, la fermeture n’est prévue que les 7 et 8 mars, comme indiqué par le gouvernement italien.

Comme l’exige un décret du président du Conseil des ministres publié la semaine dernière, tous les magasins de moyenne et grande taille, ainsi que les magasins à l’intérieur des centres commerciaux, dans les provinces de Bergame, Lodi, Plaisance et Crémone fermeront samedi et dimanche pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus. Des mesures similaires ont été prises pour d’autres provinces et territoires.

Cependant, il semble que cette décision ait été prise pour se conformer aux directives du gouvernement et non sur les souhaits spécifiques d’Apple.