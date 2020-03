Aujourd’hui, Rakuten propose une offre de remboursement jusqu’à 20% sur tous les produits neufs et d’occasion. Cela inclut l’Apple Watch 5, les nouveaux AirPods/Pro, iPhone 11/Pro/Max et plus encore.

Pour en profiter, il suffit de devenir membre du Club-Rakuten, inscription rapide et gratuite. Vous recevrez dès votre première commande un bon d’achats à utiliser lors de votre prochaine commande sur Rakuten.

Cette offre est valable jusqu’à demain soir minuit, profitez-en maintenant !

Offres du moment

› Apple Watch Series 5 (GPS) : dès 409 € + 81,80 € remboursés en superpoints – Elle vous revient à 327,20 €.

› AirPods Pro avec boîtier de charge sans fil : 266 € au lieu de 279 € + 53,20 € remboursés en superpoints – Ils vous reviennent à seulement 212,80 €.

› AirPods 2 avec boîtier de charge : 129,99 € au lieu de 179 € + 26 € remboursés en superpoints – Ils vous reviennent à seulement 103,99 €.

› AirPods 2 avec boîtier de charge sans fil : 109,88 € au lieu de 229 € + 21,98 € remboursés en superpoints – Ils vous reviennent à seulement 87,90 €.

› iPad Pro 11″ 2018 Wi-Fi 64 Go Gris : 733 € au lieu de 899 € + 146,60 € remboursés en superpoints – Il vous revient à seulement 586,40 €.

› iPad Pro 11″ 2018 Wi-Fi 64 Go Argent : 736,99 € au lieu de 899 € + 147,40 € remboursés en superpoints – Il vous revient à seulement 589,59 €.

iPhone 11/Pro/Max

› iPhone 11 (plusieurs coloris et stockages) : dès 719,99 € au lieu de 809 € + 144 € remboursés en superpoints – il vous revient à seulement 575,99 €.

› iPhone 11 Pro (plusieurs coloris et stockages) : dès 1 063 € au lieu de 1 159 € + minimum 221,26 € remboursés en superpoints

› iPhone 11 Pro Max (plusieurs coloris et stockages) : dès 1 155,90 € au lieu de 1 259 € + minimum 223,12 € remboursés en superpoints

iPhone X reconditionnés à neuf

› iPhone X 64 Go : 458 € + 91,60 € remboursés en superpoints

iPhone XR

› iPhone XR 64 Go Double SIM : 529,89 € + 105,98 € remboursés en superpoints

iPhone XS

› iPhone Xs 64 Go Double SIM Or : 678 € + 149,16 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs 64 Go Double SIM Gris sidéral : 620 € + 124 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs 64 Go Double SIM Argent : 559 € + 111,80 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs 256 Go Double SIM Or : 700,99 € + 140,20 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs 256 Go Double SIM Gris : 609,90 € + 121,98 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs 256 Go Double SIM Argent : 699,99 € + 140 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs 512 Go Double SIM Or : 729,99 € + 146 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs 512 Go Double SIM Argent : 785 € + 172,70 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs 512 Go Double SIM Gris sidéral : 630 € + 126 € remboursés superpoints

iPhone XS Max

› iPhone Xs Max 64 Go Double SIM Or : 609,90 € + 121,98 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs Max 64 Go Double SIM Argent : 609,90 € + 121,98 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs Max 64 Go Double SIM Gris sidéral : 638 € + 140,36 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs Max 256 Go Double SIM Or : 699 € + 139,80 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs Max 256 Go Double SIM Argent : 659,90 € + 131,98 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs Max 256 Go Double SIM Gris sidéral : 612 € + 122,40 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs Max 512 Go Double SIM Argent : 699,90 € + 139,98 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs Max 512 Go Double SIM Or : 719,99 € + 144 € remboursés en superpoints

› iPhone Xs Max 512 Go Double SIM Gris sidéral : 737 € + 162,14 € remboursés en superpoints

