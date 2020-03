WhatsApp a enfin activé le mode sombre pour tous les utilisateurs sur iOS 13. La mise à jour est tout juste sortie sur l’App Store.

Très attendue, cette version optimisée de WhatsApp est en effet en mesure de prendre en charge le mode sombre d’iOS. De fait, il vous est possible de lire vos messages avec le thème sombre, surtout utile le soir et dans des conditions de faible luminosité.

Le mode sombre s’étend dans toute l’interface et dans tous les menus. Il est automatiquement activé lorsque iOS passe en mode sombre, en manuel ou automatique, et s’adapte à iOS. L’interface de chat devient sombre avec un choix particulier de couleurs. En fait, le vert est préféré au bleu habituel vu sur de nombreuses applications en mode sombre. Un choix cohérent avec ce qui a toujours été les couleurs de la marque et qui ne sont pas dénaturés même dans ces conditions.

Toutes les sections sont clairement sombres, ainsi que les paramètres, les options de chat, etc. Même l’écran de démarrage devient totalement sombre lorsque le mode est actif sur iOS.

L’équipe qui a travaillé sur la fonctionnalité a précisé qu’elle avait mis en avant deux aspects principaux lors du développement du mode sombre : la lisibilité dans le choix des couleurs et la hiérarchie visuelle des informations avec toutes les informations les plus importantes mises en évidence.

En plus du mode sombre, cette version comprend également une nouvelle fonction de recherche avancée.

WhatsApp est disponible gratuitement sur l’App Store.