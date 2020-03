Apple avait lancé un nouveau défi photo auquel les utilisateurs du monde entier pouvaient participer en présentant des photos prises en mode nuit avec l’iPhone 11/Pro/Max.

Un jury composé d’experts du monde entier a sélectionné six lauréats. Voici Konstantin Chalabov de Russie, qui avec son iPhone 11 Pro a pris cette photo « qui semble sortir d’un film d’espionnage se déroulant dans la neige », comme l’a dit Phil Schiller:

« La photo de Konstantin est une image incroyablement dynamique prise en mode Nuit. Ce pourrait être la séquence d’ouverture d’un film d’espionnage sur la guerre froide. Ce cliché nous confronte à des questions intrigantes … Où est le chauffeur ? Où va la voiture ? Pourquoi t’es-tu arrêté ici ? Un brouillard glacé enveloppe les pentes bleuâtres des collines russes et la route enneigée, encadrant la voiture solitaire dont les feux émettent un rouge intense presque comme pour faire allusion à un danger mystérieux. »

Andrei Manuilov, également de Russie, a pris cette photo entre les bâtiments de Moscou avec son iPhone 11 Pro Max. Voici le commentaire de Darren Soh :

« Une composition avec un équilibre parfait, qui laisse à l’observateur de nombreuses questions … Dans quelle ville sommes-nous ? Qui habite ici ? Et peut-être la question la plus importante de toutes : pourquoi quelqu’un a-t-il laissé son linge suspendu la nuit ? Je suis photographe d’architecture, donc je suis fasciné par la perspective d’un point de fuite de cette image, qui transporte en quelque sorte l’observateur dans la scène parmi les vêtements suspendus. »

Mitsun Soni a pris cette photo à Mumbai, en Inde, via l’iPhone 11 Pro. Voici le commentaire de Tyler Mitchell :

« Cette photo me fascine et me bouleverse. Je ne sais pas d’où vient cette lumière rouge profonde émanant de l’arbre. Il semble presque qu’il y ait un OVNI là-haut, juste à l’extérieur du cadre. Et la composition est tout simplement magnifique. »

Voici la photo prise à Pampelune, en Espagne, par Ruben P. Bescos avec son iPhone 11 Pro Max. Voici le commentaire de Phill Schiller :

« La photographie est l’art de la lumière, et l’image prise par Rubén en fait un usage presque magique pour donner vie à cette installation en Espagne. La couleur de cette photo en mode Nuit est un orange fascinant, qui encadre magistralement le groupe de pèlerins. Les détails vifs des rochers au premier plan racontent l’histoire du long et difficile chemin qui mènera ces voyageurs au lieu de culte. »

Une autre photo de Russie, cette fois prise avec l’iPhone 11 par Rustam Shagimordanov. Voici le commentaire de Malin Fezehai :

« J’adore la façon dont les lumières des chalets rouges parviennent à réchauffer le gel de l’hiver. Les couches de l’image créent de la profondeur et me donnent en même temps une sensation de chaleur et de froid. C’est un beau cliché de paysage un soir d’hiver. »

La dernière photo sélectionnée a été prise par Yu Eric Zhang et a été prise à Pékin via l’iPhone 11 Pro Max. Voici le commentaire de Jon McCormack :

« Cette image représente le meilleur de l’iPhone. Un appareil capable de capturer la vie telle qu’elle est vécue, quelle que soit la lumière ! Le sens de l’immédiateté, de l’intimité et du cadre de cette photo sont exceptionnels. Il parvient à transporter l’observateur à côté des personnes en attente. »

Les juges comprenaient le directeur d’Apple, Phil Schiller, le vice-président du marketing d’Apple Kaiann Drance et des photographes de renom, dont Malin Fezehai, Tyler Mitchell et Sarah Lee.

Les photos gagnantes seront partagées sur le site Web d’Apple et sur les pages Instagram, Twitter, WeChat et Weibo de l’entreprise. Les images peuvent également être utilisées dans des publicités et des panneaux d’affichage, ainsi que dans les Apple Store ou dans des expositions photographiques, même si elles sont organisées par des tiers. Pour l’utilisation de ces photos, Apple paiera une licence aux photographes gagnants.